«Соллерс-финанс» расплатится с материнским Совкомбанком

Лизинговая компания «Соллерс-финанс» (паритетное СП «Соллерса» и Совкомбанка) в феврале готовится разместить дебютные облигации на 2,5 млрд руб. На первом этапе компания намерена привлечь около 2 млрд руб., остальную часть – в течение одного года. Это следует из материалов для инвесторов, с которыми ознакомились «Ведомости». Планируемый срок обращения бумаг – пять лет, но с учетом амортизации их планируется погасить в течение трех лет. Совкомбанк выступает организатором и агентом размещения. Представитель банка на запрос не ответил.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров