Транспорт

«Соллерс-финанс» расплатится с материнским Совкомбанком

Чтобы вернуть долги банку, лизинговая компания размещает дебютные облигации на 2,5 млрд рублей
Крупнейший кредитор «Соллерс-финанс» – Совкомбанк
Крупнейший кредитор «Соллерс-финанс» – Совкомбанк
М. Стулов / Ведомости

Лизинговая компания «Соллерс-финанс» (паритетное СП «Соллерса» и Совкомбанка) в феврале готовится разместить дебютные облигации на 2,5 млрд руб. На первом этапе компания намерена привлечь около 2 млрд руб., остальную часть – в течение одного года. Это следует из материалов для инвесторов, с которыми ознакомились «Ведомости». Планируемый срок обращения бумаг – пять лет, но с учетом амортизации их планируется погасить в течение трех лет. Совкомбанк выступает организатором и агентом размещения. Представитель банка на запрос не ответил.

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