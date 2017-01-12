Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: Walmart сокращает издержки

Крупнейший в мире ритейлер Walmart продолжает сокращать штат

Компания уволит 1000 сотрудников до конца января
Walmart сокращает издержки
Walmart сокращает издержки
Mike Blake / Reuters

Walmart готовится сократить почти 1000 сотрудников до конца января, сообщил один из менеджеров компании, знакомый с ситуацией. Крупнейший в мире ритейлер работает над снижением издержек и намерен сосредоточиться на электронной торговле.

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