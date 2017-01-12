Крупнейший в мире ритейлер Walmart продолжает сокращать штат

Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: Walmart сокращает издержки

Walmart готовится сократить почти 1000 сотрудников до конца января, сообщил один из менеджеров компании, знакомый с ситуацией. Крупнейший в мире ритейлер работает над снижением издержек и намерен сосредоточиться на электронной торговле.