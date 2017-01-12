Торговля и услуги Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: Walmart сокращает издержки Крупнейший в мире ритейлер Walmart продолжает сокращать штат Компания уволит 1000 сотрудников до конца января 12 января 00:44 Сара Нассауэр / The Wall Street Journal {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Walmart сокращает издержки Mike Blake / Reuters Walmart готовится сократить почти 1000 сотрудников до конца января, сообщил один из менеджеров компании, знакомый с ситуацией. Крупнейший в мире ритейлер работает над снижением издержек и намерен сосредоточиться на электронной торговле. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров