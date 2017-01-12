Рост российского рынка люксовых товаров продолжится и в 2017 году

Российский рынок люксовых товаров в евро сокращался в последние три года: в 2013 г. продажи на российском рынке люксовых товаров составили 5,5 млрд евро, в 2014 г. – 4,3 млрд евро, в 2015 г. – 3,2 млрд евро, говорится в совместном исследовании консалтинговых компаний Exane BNP Paribas и Contactlab. В 2016 г. рынок вырос предположительно до 3,5 млрд евро, подсчитала Contactlab, рост продолжится и в 2017 г., полагают Exane BNP Paribas и Contactlab. Среди основных причин, повлиявших на это, исследователи выделяют стабилизацию экономической ситуации и рост потребительского доверия.

В целом можно говорить о падении продаж люксовых товаров в России в предыдущие несколько лет, соглашается гендиректор ЦУМа (входящего в группу Mercury) Александр Павлов. Однако в последние два года в магазинах сети Mercury (ЦУМ, ДЛТ, «Барвиха Luxury Village») продажи растут, утверждает он. Рост продаж связан с введением политики «миланских цен», при которой цены на товары в магазинах были приравнены к европейским, и ростом числа туристов из Азии, в частности из Китая. Так, за осенне-зимний сезон 2016 г. выручка ЦУМа выросла в рублях на 30%, а в евро – на 12%, говорил Павлов ранее. Трафик в ЦУМе увеличился на 15%, конверсия – на 22% за указанный период, говорил Павлов.

«Россия становится регионом, где покупают, – сказал «Ведомостям» в ноябре прошлого года гендиректор Valentino Стефано Сасси. – В Москве мы увеличили наше присутствие с одного магазина до четырех, и продажи во всех фантастические! В результате оборот Valentino в Москве за три года увеличился в рублях в 3 раза».

«В 2017 г. мы ожидаем финансовых показателей не хуже, чем в 2016 г.», – говорит Павлов. Также на рост покупок люксовых товаров положительно повлияет введение системы tax free, добавляет он.

Tax free – система возмещения НДС с покупок иностранцам. Пилотный проект должен заработать в 2017 г. в Москве, Московской области, Сочи и Санкт-Петербурге, рассказывали в конце сентября представители Минпромторга. «Если в России заработает система tax free, увеличатся и наши бюджеты закупок на десятки процентов, – говорил ранее «Ведомостям» основной владелец группы Bosco Михаил Куснирович. – Ввозная пошлина на эти десятки процентов, ввозной НДС с лихвой перекрывает то, что может быть возмещено по системе tax free. Бюджет получает деньги, а не теряет! Но главный бенефициар этого, конечно, не розничная торговля, а туризм». Минпромторг ранее оценивал, что введение в России системы возврата НДС для иностранцев увеличит продажи в первую очередь дорогих товаров – их станут чаще покупать туристы, отмечалось в письме ведомства. Годовая прибавка может составить от 33 млрд до 500 млрд руб., оценивал Минпромторг.

Рынок сегмента товаров люкс растет, происходит это в основном за счет туристов, полагает партнер BCG Иван Котов. Но также за счет россиян: из-за введения ограничений на выезд за границу для некоторых категорий граждан многие были вынуждены остаться в стране и, соответственно, покупать товары в России, говорится в отчете Luxury Goods in Russia, сделанном Euromonitor International. Однако основная причина роста рынка люксовых товаров – стабилизация экономической ситуации в стране, отмечается в отчете; рост российского рынка люксовых товаров продолжится до 2020 г., при условии что экономическая ситуация сохранится стабильной.