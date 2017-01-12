Контракт на строительство депо был заключен в 2014 г.

Компания требует с администрации Петербурга 413 млн руб. Чиновники хотят взыскать с ВТБ 393 млн руб. по гарантии

Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: «Трансстрой» судится за депо

АО «Корпорация «Трансстрой» оспаривает расторжение контракта на строительство электродепо «Южное» и требует взыскать с заказчика 413,3 млн руб. Компания подала два иска к Дирекции транспортного строительства (ДТС, подведомственна петербургскому Комитету по развитию транспортного развития, КРТИ), сказано на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Иски зарегистрированы 10 января, в качестве третьего лица указан банк ВТБ.