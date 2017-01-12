«Трансстрой» судится за депо

Контракт на строительство депо был заключен в 2014 г.
Евгений Егоров / Ведомости
АО «Корпорация «Трансстрой» оспаривает расторжение контракта на строительство электродепо «Южное» и требует взыскать с заказчика 413,3 млн руб. Компания подала два иска к Дирекции транспортного строительства (ДТС, подведомственна петербургскому Комитету по развитию транспортного развития, КРТИ), сказано на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Иски зарегистрированы 10 января, в качестве третьего лица указан банк ВТБ.