Транспорт
Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: «Трансстрой» судится за депо

«Трансстрой» судится за депо

Компания требует с администрации Петербурга 413 млн руб. Чиновники хотят взыскать с ВТБ 393 млн руб. по гарантии
Контракт на строительство депо был заключен в 2014 г.
Контракт на строительство депо был заключен в 2014 г.
Евгений Егоров / Ведомости

АО «Корпорация «Трансстрой» оспаривает расторжение контракта на строительство электродепо «Южное» и требует взыскать с заказчика 413,3 млн руб. Компания подала два иска к Дирекции транспортного строительства (ДТС, подведомственна петербургскому Комитету по развитию транспортного развития, КРТИ), сказано на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Иски зарегистрированы 10 января, в качестве третьего лица указан банк ВТБ.

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