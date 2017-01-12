Трамп обрушил акции фармацевтических компаний по всему миру

Трамп пообещал фармацевтическим компаниям то, что, как они боялись, может сделать Хиллари Клинтон
Seth Wenig / AP
Избранный президент США Дональд Трамп потряс фармацевтический сектор неожиданным предупреждением, что его администрация будет добиваться снижения цен на лекарственные препараты. В своем выступлении на первой после выборов пресс-конференции, состоявшейся в среду, Трамп выбрал в качестве объекта для критики именно фармацевтические компании, сказав, что они «безнаказанно убивают» людей, завышая цены на свою продукцию.
Уже во время пресс-конференции котировки акций американских фармацевтических компаний, включая Johnson & Johnson и Pfizer, стали падать. «Мы крупнейший в мире покупатель лекарств, и мы не можем добиться разумных цен на них», – заявил Трамп.