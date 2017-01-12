Торговля и услуги

Трамп обрушил акции фармацевтических компаний по всему миру

Новая администрация намерена добиваться снижения цен на лекарства
Трамп пообещал фармацевтическим компаниям то, что, как они боялись, может сделать Хиллари Клинтон
Трамп пообещал фармацевтическим компаниям то, что, как они боялись, может сделать Хиллари Клинтон
Seth Wenig / AP

Избранный президент США Дональд Трамп потряс фармацевтический сектор неожиданным предупреждением, что его администрация будет добиваться снижения цен на лекарственные препараты. В своем выступлении на первой после выборов пресс-конференции, состоявшейся в среду, Трамп выбрал в качестве объекта для критики именно фармацевтические компании, сказав, что они «безнаказанно убивают» людей, завышая цены на свою продукцию.

Уже во время пресс-конференции котировки акций американских фармацевтических компаний, включая Johnson & Johnson и Pfizer, стали падать. «Мы крупнейший в мире покупатель лекарств, и мы не можем добиться разумных цен на них», – заявил Трамп.

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