«Пассажиравтотранс» должен изменить условия конкурса на эквайринг

Теперь «Пассажиравтотранс» должен отменить все протоколы конкурса, возвратить заявки на участие и устранить нарушения в документации

Управление ФАС (УФАС) по Петербургу предписало СПб ГУП «Пассажиравтотранс» изменить условия конкурса на право оказания услуг эквайринга в своих автобусах (цена закупки – 3,5 млн руб.). Заявленное в условиях требование – не менее пяти успешных проектов по оплате банковскими картами проезда в общественном транспорте в 2014–2015 гг. – нарушает требования п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 закона о закупках (223-ФЗ) – несоблюдение принципов информационной открытости и необоснованное ограничение конкуренции, говорится в материалах ведомства. Дополнительные требования к потенциальным участникам закупки по данному закону – достаточно распространенное нарушение, сообщила пресс-служба УФАС.