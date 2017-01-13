Транспорт
Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Автобус для банков

«Пассажиравтотранс» должен изменить условия конкурса на эквайринг

Такое решение приняло УФАС по жалобе банка «Санкт-Петербург»
Теперь «Пассажиравтотранс» должен отменить все протоколы конкурса, возвратить заявки на участие и устранить нарушения в документации
Теперь «Пассажиравтотранс» должен отменить все протоколы конкурса, возвратить заявки на участие и устранить нарушения в документации
Е. Егоров / Ведомости

Управление ФАС (УФАС) по Петербургу предписало СПб ГУП «Пассажиравтотранс» изменить условия конкурса на право оказания услуг эквайринга в своих автобусах (цена закупки – 3,5 млн руб.). Заявленное в условиях требование – не менее пяти успешных проектов по оплате банковскими картами проезда в общественном транспорте в 2014–2015 гг. – нарушает требования п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 закона о закупках (223-ФЗ) – несоблюдение принципов информационной открытости и необоснованное ограничение конкуренции, говорится в материалах ведомства. Дополнительные требования к потенциальным участникам закупки по данному закону – достаточно распространенное нарушение, сообщила пресс-служба УФАС.

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