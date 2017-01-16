«Роснефть» снова недовольна тарифами «Транснефти»

Поставка нефти для Китая в направлении Казахстана показалась «Роснефти» слишком дорогой
Юрий Смитюк / ТАСС
«Роснефть» пожаловалась в правительство на тариф «Транснефти» в направлении Казахстана, рассказал в пятницу президент монополии Николай Токарев. По его словам, «Роснефть» «в шоколаде» и ей не стоит жаловаться, так как на восточном направлении, которым компания активно пользуется (70% нефти по ВСТО – сырье «Роснефти»), тарифы дотируются, поэтому «Транснефть» считает недовольство необоснованным.