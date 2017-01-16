ТЭК
Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: «Роснефть» пожаловалась на тариф

«Роснефть» снова недовольна тарифами «Транснефти»

Нефтяная компания считает, что ей дорого обходится прокачка нефти в Китай через Казахстан
Поставка нефти для Китая в направлении Казахстана показалась «Роснефти» слишком дорогой
Поставка нефти для Китая в направлении Казахстана показалась «Роснефти» слишком дорогой
Юрий Смитюк / ТАСС

«Роснефть» пожаловалась в правительство на тариф «Транснефти» в направлении Казахстана, рассказал в пятницу президент монополии Николай Токарев. По его словам, «Роснефть» «в шоколаде» и ей не стоит жаловаться, так как на восточном направлении, которым компания активно пользуется (70% нефти по ВСТО – сырье «Роснефти»), тарифы дотируются, поэтому «Транснефть» считает недовольство необоснованным.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике