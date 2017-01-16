Из-за кризиса популярность заведений фастфуда растет

Если бы не кризис, вряд ли россияне стали бы отдавать предпочтение фастфуду, считают эксперты
Е. Разумный / Ведомости
К концу 2016 г. доля сегмента фастфуда по выручке и трафику достигла 40% на российском ресторанном рынке против 35% годом ранее, подсчитал исполнительный директор Restcon Андрей Петраков (абсолютных цифр он не называет). С ним соглашается руководитель агентства по ресторанному консалтингу «Рестконсалт» Сергей Миронов. В 2017 г., вероятнее всего, доля этого сегмента увеличится еще на несколько процентных пунктов, полагает Петраков. Рост составит не менее 5–7% в зависимости от экономической ситуации в стране, добавляет Миронов.