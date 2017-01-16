Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: Рестораны не по карману

Из-за кризиса популярность заведений фастфуда растет

Большие ожидания и у владельцев кофеен
Если бы не кризис, вряд ли россияне стали бы отдавать предпочтение фастфуду, считают эксперты
Если бы не кризис, вряд ли россияне стали бы отдавать предпочтение фастфуду, считают эксперты
Е. Разумный / Ведомости

К концу 2016 г. доля сегмента фастфуда по выручке и трафику достигла 40% на российском ресторанном рынке против 35% годом ранее, подсчитал исполнительный директор Restcon Андрей Петраков (абсолютных цифр он не называет). С ним соглашается руководитель агентства по ресторанному консалтингу «Рестконсалт» Сергей Миронов. В 2017 г., вероятнее всего, доля этого сегмента увеличится еще на несколько процентных пунктов, полагает Петраков. Рост составит не менее 5–7% в зависимости от экономической ситуации в стране, добавляет Миронов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике