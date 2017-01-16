«Росатому» грозит штраф за опоздание

Энергоблок на Нововоронежской АЭС - 2 не запущен вовремя, и это может повлечь крупный штраф

«Росэнергоатом» (структура «Росатома», управляющая АЭС в России) может получить штраф за опоздание с вводом в эксплуатацию энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС - 2. Этот вопрос внесен в повестку первого в 2017 г. заседания наблюдательного совета «Совета рынка» («Ведомости» ознакомились с материалами к заседанию).

Ввод энергоблока мощностью 1180 МВт должен был состояться в начале года. Но «Росэнергоатом» не выполнил требование по аттестации (тестированию) генерирующего оборудования, говорится в материалах. При этом в отношении энергоблока уже получено разрешение на участие в торговле электроэнергией и мощностью.

Нововоронежская АЭС - 2 строится для замещения энергоблоков № 3 и № 4 Нововоронежской АЭС. Ее строительство ведется по договору о предоставлении мощности (ДПМ). Такие договоры обеспечивают инвестору возврат вложенных средств с высокой доходностью, но также подразумевают большие штрафы за опоздание с вводом объекта в эксплуатацию. Изначально запуск первого энергоблока планировался на 2014 г., потом неоднократно переносился. Переносы были связаны с проблемами с поставками оборудования.

Стоимость двух энергоблоков Нововоронежской АЭС - 2 «Росатом» в 2014 г. оценивал в 215 млрд руб. «С учетом курса доллара это вполне приемлемые цифры - $2600 за установленный 1 кВт», - говорил тогда замгендиректора «Росатома» Александр Локшин (цитата по «Интерфаксу»). Более свежих оценок госкорпорация не давала.

Набсовет также планирует рассчитать штраф для Хуадянь-Тенинской ТЭЦ ТГК-2 (также строится по ДПМ). Ее запуск планировался еще в 2013 г., но затем также не раз переносился. Последним для ТГК-2 был установлен срок запуска с января 2017 г. Но из-за большого объема пуско-наладочных работ он не состоялся и был отложен на неопределенный срок. При этом, как следует из материалов «Совета рынка», электростанция еще не получила право на торговлю электроэнергией и мощностью.

После запуска Хуадянь-Тенинской ТЭЦ ТГК-2 за продажу мощности с нее будет получать около 260 млн руб. в месяц, а штраф за опоздание составит около 65 млн руб. в месяц., посчитала руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Но против переноса срока запуска станции в прошлом году выступали промышленные потребители. Они не переподписали ДПМ с ТГК-2 и настаивают на расчете штрафа для ТГК-2 с конца 2013 г.

Для Нововоронежской АЭС - 2 плата за мощность должна составить 3,7 млрд руб., привела цифры Порохова. На ДПМ АЭС штрафы еще ни разу не накладывались, отмечает она, и по методике они должны рассчитываться из плановых затрат. Если приведенные Локшиным цифры соответствуют им, то штраф будет около 100 млн руб. в месяц, сказала Порохова.

Как скоро будут введены штрафуемые энергообъекты, не ясно. Представители «Росэнергоатома» и ТГК-2 не ответили на запросы «Ведомостей». Представитель «Совета рынка» от комментариев отказался. Для сравнения: выручка «Росэнергоатома» за 2015 г. составила 263,8 млрд руб., ТГК-2 — 31,2 млрд руб.

По-видимому, штрафы за опоздание в сравнении с будущей выручкой по ДПМ настолько незначительны, что компании могут себе позволить годами не вводить объекты в эксплуатацию, недоволен директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев.