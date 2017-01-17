Производитель очков Ray Ban и французская Essilor создают лидера на рынке оптики

Французский производитель линз и оптического оборудования Essilor и итальянская Luxottica, владелец брендов очков Ray Ban и Oakley, договорились о слиянии. Сумма сделки – 22,8 млрд евро, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании. В результате сделки будет создан лидер на мировом рынке оптики с годовой выручкой в 15 млрд евро, отмечается в сообщении Essilor. Капитализация объединенной компании составит около 46,3 млрд евро, уточняет The New York Times, ссылаясь на данные компаний по состоянию на вечер 13 января.

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