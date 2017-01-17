Борт самолета отдан под рекламу Hotels.com

До недавнего времени все самолеты компании были покрашены в фирменную ливрею – красно-золотую или бело-красную с росписью под Хохлому

Об этом рассказала «Ведомостям» коммерческий директор рекламного агентства #New Jet Group Екатерина Абрамочкина и подтвердили представители «Руслайна» и Hotels.com. Всего в парке перевозчика 17 50-местных региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200. До недавнего времени все они были покрашены в фирменную ливрею авиакомпании – красно-золотую или бело-красную с росписью под Хохлому. Теперь один из самолетов брендирован в символику Hotels.com. В январе он совершит первый полет из Москвы, рассказывает Абрамочкина.