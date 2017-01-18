Китайская AVIC Forestry нашла соинвестора для лесного проекта России

Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: Новый инвестор на лесопилке

У «Роскитинвеста», российской «дочки» китайской AVIC Forestry, появился новый инвестор, который продолжит строительство лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Томской области, передал «Интерфакс» слова заместителя гендиректора компании Бориса Казначеева. По его словам, речь идет о китайской Wuhan Industrial Holding: она докапитализирует проект, увеличит уставный капитал примерно в 2 раза «на несколько миллиардов рублей». Сейчас новый инвестор изучает стратегию, формирует команду. Wuhan Industrial Holding – госхолдинг, вкладывающийся в оборонную, текстильную, сталелитейную промышленность. Получить комментарии его представителя не удалось.