Промышленность
Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: Новый инвестор на лесопилке

Китайская AVIC Forestry нашла соинвестора для лесного проекта России

Партнером стала Уханьская государственная инвестиционная компания
Китайская AVIC Forestry нашла соинвестора для лесного проекта в Томской области – Wuhan Industrial Holding
Китайская AVIC Forestry нашла соинвестора для лесного проекта в Томской области – Wuhan Industrial Holding
Д. Новожилов / Ведомости

У «Роскитинвеста», российской «дочки» китайской AVIC Forestry, появился новый инвестор, который продолжит строительство лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Томской области, передал «Интерфакс» слова заместителя гендиректора компании Бориса Казначеева. По его словам, речь идет о китайской Wuhan Industrial Holding: она докапитализирует проект, увеличит уставный капитал примерно в 2 раза «на несколько миллиардов рублей». Сейчас новый инвестор изучает стратегию, формирует команду. Wuhan Industrial Holding – госхолдинг, вкладывающийся в оборонную, текстильную, сталелитейную промышленность. Получить комментарии его представителя не удалось.

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