На прием в московских поликлиниках не приходит почти каждый четвертый записавшийся

На прием в московских государственных поликлиниках не приходит почти каждый четвертый записавшийся
М. Стулов / Ведомости
Около 24% записавшихся на прием к врачу в муниципальные поликлиники Москвы не приходят на прием, часть из них не отменяют запись, подсчитали специалисты Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Всего в системе, по собственным данным на конец 2016 г., зарегистрировано более 9 млн человек. Ценность приема снизилась из-за высокой доступности врачей первого звена: 88% пациентов в 2016 г. могли попасть к терапевту и 85% к педиатру в день обращения или на следующий день, объясняет представитель ЕМИАС.