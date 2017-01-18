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Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: Поликлиники подсчитали недошедших пациентов

На прием в московских поликлиниках не приходит почти каждый четвертый записавшийся

В частном секторе таких существенно меньше
На прием в московских государственных поликлиниках не приходит почти каждый четвертый записавшийся
На прием в московских государственных поликлиниках не приходит почти каждый четвертый записавшийся
М. Стулов / Ведомости

Около 24% записавшихся на прием к врачу в муниципальные поликлиники Москвы не приходят на прием, часть из них не отменяют запись, подсчитали специалисты Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Всего в системе, по собственным данным на конец 2016 г., зарегистрировано более 9 млн человек. Ценность приема снизилась из-за высокой доступности врачей первого звена: 88% пациентов в 2016 г. могли попасть к терапевту и 85% к педиатру в день обращения или на следующий день, объясняет представитель ЕМИАС.

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