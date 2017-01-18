Нефтяникам США будет трудно воспользоваться ростом цен на нефть

Производители сланцевой нефти запустили свыше 90 буровых установок с тех пор, как в ноябре страны ОПЕК договорились об ограничении нефтедобычи

Разработчики сланцевых месторождений в США выстояли во время обвала цен на нефть. Сейчас цены стабилизировались, но неясно, смогут ли нефтяники получать прибыль, увеличив добычу.

Стоимость нефти WTI колеблется чуть ниже $55 за баррель – уровня, необходимого для получения прибыли, как утверждают многие компании. Поэтому представители отрасли снова готовятся к активному бурению. За последние три месяца нефтедобыча в США увеличилась на 500 000 баррелей в день почти до 9 млн баррелей в день. Это превосходит тот объем, на который Саудовская Аравия пообещала сократить свою добычу ради повышения мировых цен на нефть.