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Нефтяникам США будет трудно воспользоваться ростом цен на нефть

Повышение издержек станет новым испытанием для производителей сланцевой нефти
Производители сланцевой нефти запустили свыше 90 буровых установок с тех пор, как в ноябре страны ОПЕК договорились об ограничении нефтедобычи
Производители сланцевой нефти запустили свыше 90 буровых установок с тех пор, как в ноябре страны ОПЕК договорились об ограничении нефтедобычи
Lucy Nicholson / File Photo / REUTERS

Разработчики сланцевых месторождений в США выстояли во время обвала цен на нефть. Сейчас цены стабилизировались, но неясно, смогут ли нефтяники получать прибыль, увеличив добычу.

Стоимость нефти WTI колеблется чуть ниже $55 за баррель – уровня, необходимого для получения прибыли, как утверждают многие компании. Поэтому представители отрасли снова готовятся к активному бурению. За последние три месяца нефтедобыча в США увеличилась на 500 000 баррелей в день почти до 9 млн баррелей в день. Это превосходит тот объем, на который Саудовская Аравия пообещала сократить свою добычу ради повышения мировых цен на нефть.

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