«Роснефть» продала завод в Италии из-за санкций

«Роснефть» договорилась о продаже институциональным инвесторам 8,99% акций Saras за 162,4 млн евро, а ее доля сократилась до 12%.

Компания не смогла увеличить свою долю в Saras до контрольной

Rosneft JV Projects S.A. (Люксембург), косвенное дочернее общество «Роснефти», продала 12% уставного капитала Saras S.p.A (114,1 млн обыкновенных акций) институциональным инвесторам по цене 1,53 евро за 1 акцию, сообщили в среду «Роснефть». Сумма сделки составила 174,6 млн евро.

Продажа является частью программы по оптимизации портфеля активов «Роснефти», связанной в том числе с невозможностью реализации изначальных договорённостей об увеличении доли компании до уровня контрольного пакета с учётом действующих санкционных ограничений, говорится в пресс-релизе компании. В 2014 г. США и ЕС ввели санкции в отношении российских компаний. Ранее западные санкции помешали «Роснефти» прибрести нефтетрейдинговый бизнес инвестбанка Morgan Stanley.

Вырученные от продажи пакета Saras средства будут направлены на реализацию стратегических проектов с другими итальянскими партнерами «Роснефти», сообщила компания.

Saras - шестая по величине нефтеперерабатывающая компания в Европе, владеет НПЗ на Сардинии (мощность - 15 млн т), нефтехранилищами в Италии и Испании и сетью из 124 АЗС на юге Испании.

«Роснефть» и Saras стали партнерами еще в 2012 г., договорившись создать СП на паритетных началах для нефтепереработки и трейдинга. Акционером итальянской компании «Роснефть» стала в 2013 г., купив сначала 13,7% акций за 178,5 млн евро в апреле, а потом еще 7,29% за 95 млн евро в июне.

В октябре 2015 г. «Роснефть» договорилась о продаже институциональным инвесторам 8,99% акций Saras за 162,4 млн евро, а ее доля сократилась до 12%. Таким образом, теперь она полностью выходит из капитала итальянской компании.

С 2012 по 2014 г. Saras работала в убыток, затем ситуация в нефтепереработке улучшилась и по итогам 2015 г. она получила прибыль в 223,7 млн евро. Чистая прибыль «Роснефти» от инвестиций в акции Saras S.p.A. в течение 2013-2017 гг. превысила 80 млн евро (включая полученные дивиденды), сообщила «Роснефть» в пресс-релизе. Совокупная доходность составила 9% годовых в евро.