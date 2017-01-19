Промышленность
Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: UC Rusal зависит от «Норникеля»

Без дивидендов «Норникеля» UC Rusal может нарушить условия кредитов

Общий долг UC Rusal на конец сентября 2016 г. был $10,9 млрд
UC Rusal Олега Дерипаски (второй слева) рассчитывает на дивиденды «Норникеля», которым управляет Владимир Потанин (в центре)
UC Rusal Олега Дерипаски (второй слева) рассчитывает на дивиденды «Норникеля», которым управляет Владимир Потанин (в центре)
Дмитрий Астахов / РИА Новости

Отсутствие дивидендов «Норникеля» или их существенное снижение подвергнет UC Rusal риску нарушить ковенанты по отношению чистого долга к EBITDA, предупреждает компания в проспекте к дебютным евробондам, road show которых начнется 20 января. Дальнейшее рефинансирование задолженности также будет затруднено, утверждает компания. Ковенанты компания в проспекте не раскрывает.

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