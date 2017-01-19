Без дивидендов «Норникеля» UC Rusal может нарушить условия кредитов

Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: UC Rusal зависит от «Норникеля»

Отсутствие дивидендов «Норникеля» или их существенное снижение подвергнет UC Rusal риску нарушить ковенанты по отношению чистого долга к EBITDA, предупреждает компания в проспекте к дебютным евробондам, road show которых начнется 20 января. Дальнейшее рефинансирование задолженности также будет затруднено, утверждает компания. Ковенанты компания в проспекте не раскрывает.