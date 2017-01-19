ТЭК
Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: «Газпром» запустил трубу с Ямала

«Газпром» запустил новый трубопровод Бованенково – Ухта – 2

Он позволит увеличить добычу на Ямале, где сосредоточены большие запасы газа
«Газпром» ввел в эксплуатацию трубопровод Бованенково – Ухта – 2, который позволит увеличить добычу газа на Ямале
«Газпром» ввел в эксплуатацию трубопровод Бованенково – Ухта – 2, который позволит увеличить добычу газа на Ямале
«Газпром»

Основная ресурсная база «Газпрома» смещается все дальше на север – на Ямал. Запуск в эксплуатацию нового газопровода Бованенково – Ухта – 2, северный газотранспортный коридор изменяют потоковую схему поставки газа потребителям как в России, так и на экспорт. Северный газотранспортный коридор становится основным для газоснабжения регионов европейской части России <...> и одновременно является частью нового экспортного маршрута в Европу. Маршрута от Ямала, через Балтийское море, до Германии через газопровод «Северный поток – 2» – проект, который реализуется строго по графику», – сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на торжественном вводе магистрали в среду.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике