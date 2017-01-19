«Газпром» запустил новый трубопровод Бованенково – Ухта – 2

Основная ресурсная база «Газпрома» смещается все дальше на север – на Ямал. Запуск в эксплуатацию нового газопровода Бованенково – Ухта – 2, северный газотранспортный коридор изменяют потоковую схему поставки газа потребителям как в России, так и на экспорт. Северный газотранспортный коридор становится основным для газоснабжения регионов европейской части России <...> и одновременно является частью нового экспортного маршрута в Европу. Маршрута от Ямала, через Балтийское море, до Германии через газопровод «Северный поток – 2» – проект, который реализуется строго по графику», – сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на торжественном вводе магистрали в среду.

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