Минздрав хочет ограничить рекламу вредной еды на телевидении

Минздрав предложил ограничить продолжительность и время показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания. Речь идет о сладких газированных напитках, чипсах, фастфуде, шоколадных батончиках и других кондитерских изделиях с избыточным содержанием жира и сахара, а также колбасных изделий. Об этом говорится в Стратегии по формированию здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний до 2025 г. Ведомости ознакомились с документом. Правда, представитель Минздрава уточнил: версия данной стратегии рабочая и будет дорабатываться.

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