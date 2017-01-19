Минздрав хочет ограничить рекламу вредной еды на телевидении

Минздрав предложил ограничить продолжительность и время показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания
М. Стулов / Ведомости
Минздрав предложил ограничить продолжительность и время показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания. Речь идет о сладких газированных напитках, чипсах, фастфуде, шоколадных батончиках и других кондитерских изделиях с избыточным содержанием жира и сахара, а также колбасных изделий. Об этом говорится в Стратегии по формированию здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний до 2025 г. Ведомости ознакомились с документом. Правда, представитель Минздрава уточнил: версия данной стратегии рабочая и будет дорабатываться.