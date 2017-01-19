Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: Реклама для здоровья

Минздрав хочет ограничить рекламу вредной еды на телевидении

Это следует из стратегии ведомства по формированию здорового образа жизни
  • Анастасия Иванова,
  • Екатерина Брызгалова
  • / Ведомости
Минздрав предложил ограничить продолжительность и время показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания
Минздрав предложил ограничить продолжительность и время показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания
М. Стулов / Ведомости

Минздрав предложил ограничить продолжительность и время показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания. Речь идет о сладких газированных напитках, чипсах, фастфуде, шоколадных батончиках и других кондитерских изделиях с избыточным содержанием жира и сахара, а также колбасных изделий. Об этом говорится в Стратегии по формированию здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний до 2025 г. Ведомости ознакомились с документом. Правда, представитель Минздрава уточнил: версия данной стратегии рабочая и будет дорабатываться.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике