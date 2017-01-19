Polymetal купит 5% в крупнейшем в России месторождении серебра

Эту долю компания получит за $3 млн, а до 2020 года сможет выкупить еще 45%

Polymetal заключил соглашение о покупке 10% в компании Polar Silver Resources за $3 млн, вся компания оценена в $60 млн, следует из сообщения Polymetal. Polar Silver принадлежит 50% в крупнейшем в России месторождении серебра «Прогноз» (находится в 500 км на северо-востоке от Якутска, ресурсы – 292 млн унций серебра), оставшаяся часть контролируется частными лицами. Содержание серебра в руде на месторождении – 586 г на 1 т.

При этом Polymetal обязуется в срок до конца марта 2019 г. провести 25 км алмазного бурения, а также подготовить технико-экономическое обоснование проекта. У Polymetal есть опцион – до 2020 г. увеличить долю в проекте до 50%. Оценку месторождения для этой сделки стороны проведут дополнительно, после согласования ТЭО, говорится в сообщении Polymetal.

Компания объясняет сделку тем, что на месторождении хорошие запасы с высоким содержанием серебра в руде, а также есть возможность относительно быстро разработать месторождение без больших капитальных затрат на основе открытой добычи.

«Структура сделки дает возможность без больших первоначальных инвестиций минимизировать проектные риски до принятия крупного инвестиционного решения. «Прогноз» уникален по своим размерам и содержаниям, и со временем он может стать одним из самых крупных месторождений серебра в мире», – приводятся в сообщении Polymetal слова главного исполнительного директора компании Виталия Несиса.

У «Прогноза» сложная судьба – в декабре 2008 г. от покупки 50% в этом месторождении у ООО «Аргентум» отказалась High River Gold. Компания вошла в проект в августе 2008 г., за долю в месторождении High River Gold должна была взять на себя долги проекта в $16 млн и выпустить в пользу «Аргентума» 34,1 млн (9,9%) новых акций. В ноябре того же года 53% в High River Gold купила «Северсталь» Алексея Мордашова.

Когда High River Gold отказалась от проекта, вице-президент компании Дэн Хрушевски говорил, что из-за изменившихся условий на рынке сделка (по консолидации проекта «Прогноз» ) стала невыгодной для обеих сторон. Стороны не смогли договориться об условиях продления соглашения о сотрудничестве. В 2013 г. принадлежащая Алексею Мордашову Nordgold (унаследовала все золотодобывающие активы Мордашова) консолидировала акции High River Gold.

Затраты для организации добычи на «Прогнозе» могут составить несколько сотен миллионов долларов, считает директор по работе с горнорудной промышленностью American Appraisal Russia Михаил Лесков. Цена, по которой Polar Silver продает долю, адекватная, проект на стадии проектирования, так что больше сейчас получить за такой проект очень сложно.

Лесков отмечает, что приход Polymetal в проект значительно снижает дальнейшие риски проекта и облегчает возможность скорого начала полномасштабной разработки месторождения. Для всех сторон это будет выгодная сделка, говорит он, так как для всех участников это дает оптимальные возможности дальнейшего участия и способствует дальнейшему быстрому росту стоимости актива.

У Polymetal уже есть опыт совместного освоения месторождений и распределения рисков. Так, в декабре 2015 г. Polymetal и «Полюс» создали совместное предприятие для разработки Нежданинского месторождения в Якутии. На первой стадии проекта Polymetal получил 15,3% в совместной компании за $18 млн, $10 млн из которых компания заплатила «Полюсу», а еще $8 млн будут потрачены на работу предприятия и разведку на месторождении в течение нескольких месяцев. После Polymetal получит опцион на возможность довести свою долю в совместном предприятии до 50%. Для этого Polymetal должен будет инвестировать в проект еще $72 млн в последующие три года.