«Дикси» первым из российских ритейлеров сократила продажи

Выручка магазинов у дома снизилась на 2,1% за высокий сезон в декабре

Крупный российский продовольственный ритейлер, группа компаний «Дикси» сократила выручку в высокий предновогодний сезон, следует из ее операционной отчетности. Среди причин - почти не растущая сеть, изменения ассортимента, ошибки менеджмента и ужесточение конкуренции на рынке, считают эксперты.

Выручка основного подразделения, магазинов у дома «Дикси», упала на 2,4% за декабрь год к году до 21,7 млрд руб., вызвав сокращение продаж всей группы на 0.6% до 27,8 млрд руб.

«Это первое падение выручки в абсолютном выражении среди публичных российских ритейлеров», - говорится в обзоре «ВТБ капитала». Как уточнила Мария Колбина из «ВТБ капитала», за более чем десятилетнюю историю отчетности публичных российских ритейлеров сети, наращивающие площади, не показывали падения общей выручки.

Руководство «Дикси» винит в этом покупательское поведение. «В конце 2016 г. покупательское поведение оставалось достаточно осторожным; покупатели оставались чувствительными к различным промоакциям и продолжили экономить. Все названные факторы оказали влияние на динамику трафика сопоставимых магазинов во всех наших форматах в конце года», - приводятся в сообщении ГК «Дикси» пояснения ее гендиректора Сергея Белякова.

За IV квартал выручка сопоставимых магазинов (которые проработали не меньше 12 месяцев подряд) сократились на 2,1% из-за оттока покупателей; снижение трафика составило по группе 5,3%.

В 2016 г. «Дикси» фактически остановила развитие - прирост площадей за год составил всего 5%, отмечает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. «Поэтому на декабрьские показатели сильно влияли продажи в зрелых магазинах, которые сократились», - поясняет она.

Среди сложностей, которые повлияли на ритейлера, - помимо меньшего роста сети, крупные и спорные изменения в ассортименте и ужесточение конкуренции, считают аналитики «ВТБ капитала». «В краткосрочной перспективе мы не ждем какого-либо восстановления операционных показателей. Кроме того, то, что президент ритейлера [Педру Мануэл Перейра да Силва] продал принадлежавшие ему акции, также негативно», - отмечают они.

Фактически, да Силва с сентября 2016 г. является СЕО только номинально, так как акционеры ограничили его стратегическим маркетингом, а с декабря он уже практически не принимает никакого участия в деятельности компании, знает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Ключевыми стратегическими ошибками да Силва стали недооценка конкуренции на российском рынке и проблем в операционной деятельности ГК «Дикси», а также попытка продемонстрировать акционерам быстрые результаты вместо системной долгосрочной работы по трансформации бизнеса (что в 2013-2015 гг. сделал в Х5 Стефан Дюшарм)», - считает эксперт.

Отстранение да Силва от руководства операционной деятельностью «Дикси» связано с резким падением темпов роста продаж и масштабными убытками в III квартале 2016 г. из-за принятого португальским менеджментом решением о фактическом отказе от системы автозаказа и передачей функции заказа товаров непосредственно в магазины, директора которых не имели ни соответствующих компетенций, ни времени, чтобы справиться с этим, указывает Бурмистров.

«Мы продолжаем активно работать с ассортиментом, делая упор на наиболее популярные категории, например свежие скоропортящиеся продукты, а также расширяем ассортиментный ряд собственных торговых марок», - заявил представитель «Дикси» на вопрос «Ведомостей» о том, как ритейлер планирует восстанавливать темпы роста выручки в январе.

За год выручка группы «Дикси» выросла на 14,3% до 311,2 млрд руб., сеть ритейлера выросла на 94 точки. В конце года «Дикси» продолжала трансформацию бизнеса, напомнил Беляков: ритейлер старается повысить эффективность работы, оптимизировать ассортимент и предложить более привлекательные цены клиентам. «В конце года мы увеличили наше присутствие в Калининградской области, приобретя несколько привлекательных объектов недвижимости под открытие супермаркетов «Виктория», - говорится в сообщении «Дикси».

Ранее о слабых результатах продаж за декабрь сообщил крупнейший российский ритейлер «Магнит»: его выручка выросла самыми медленными темпами за историю его отчетности - на 6,91%.