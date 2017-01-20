«Лукойл» и «Роснефть» продолжат работать вместе

«Роснефть» и «Лукойл» после аудита проектов месторождений им. Требса и Титова и месторождений совместного предприятия «Восток НАО» достигли взаимопонимания об их развитии, рассказал в интервью «Интерфаксу» Алекперов: «Я так понимаю, что были какие-то сомнения у нового акционера нашего совместного проекта («Роснефти»). Они провели аудит, и мы переподписали все соглашения, все договоры на продажу нефти, на развитие проектов <...> Я уверен, что оба акционера заинтересованы в динамичном развитии этих проектов. У нас сегодня нет никаких недопониманий как в вопросах развития проектов, так и в вопросах реализации продукции проекта Требса и Титова».

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