Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: Новые бренды притормозили

Все меньше новых иностранных брендов стремятся в Россию

Иностранный ритейл продолжает осторожничать
26 новых брендов открылись в торговых центрах, шесть – в помещениях уличного ритейла, уточнил представитель Colliers
26 новых брендов открылись в торговых центрах, шесть – в помещениях уличного ритейла, уточнил представитель Colliers
М. Стулов / Ведомости

В 2016 г. на российский рынок вышли 33 международных бренда, что на треть меньше, чем годом ранее (50), подсчитали аналитики Colliers International. Сокращение числа новых игроков, которые готовы работать в России, говорит о сохраняющихся сдержанных взглядах иностранного ритейла на местный рынок из-за сложной экономической ситуации: двукратного падения курса национальной валюты, снижения покупательной способности населения, перечисляет исполнительный директор департамента торговой недвижимости Colliers International Дина Постоленко.

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