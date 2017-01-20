Все меньше новых иностранных брендов стремятся в Россию

В 2016 г. на российский рынок вышли 33 международных бренда, что на треть меньше, чем годом ранее (50), подсчитали аналитики Colliers International. Сокращение числа новых игроков, которые готовы работать в России, говорит о сохраняющихся сдержанных взглядах иностранного ритейла на местный рынок из-за сложной экономической ситуации: двукратного падения курса национальной валюты, снижения покупательной способности населения, перечисляет исполнительный директор департамента торговой недвижимости Colliers International Дина Постоленко.

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