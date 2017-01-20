Alibaba спонсирует шесть Олимпийских игр

Alibaba Group, основанная Джеком Ма и специализирующаяся на электронной коммерции, до 2028 г. станет членом «всемирной спонсорской программы» Международного олимпийского комитета (МОК) наряду с такими гигантами, как McDonald’s, Coca-Cola и Visa. По условиям сделки Alibaba также будет предоставлять организаторам Игр услуги в области IT и создаст «Олимпийский канал» цифрового телевидения для пропаганды олимпийского движения среди молодых любителей спорта. Компания намеревается адаптировать этот канал для китайской аудитории. Alibaba использует свои технологии, чтобы «помочь Олимпийским играм развиваться в цифровую эпоху», заявил Ма.

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