Спортивный бизнес
Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: Alibaba поддержит Олимпиаду

Alibaba спонсирует шесть Олимпийских игр

Доход Международного олимпийского комитета от этой сделки может превысить $600 млн
Спонсоры Олимпиады в Сочи и Рио-де-Жанейро обеспечили МОКу свыше $1 млрд дохода
Спонсоры Олимпиады в Сочи и Рио-де-Жанейро обеспечили МОКу свыше $1 млрд дохода
Максим Стулов / Ведомости

Alibaba Group, основанная Джеком Ма и специализирующаяся на электронной коммерции, до 2028 г. станет членом «всемирной спонсорской программы» Международного олимпийского комитета (МОК) наряду с такими гигантами, как McDonald’s, Coca-Cola и Visa. По условиям сделки Alibaba также будет предоставлять организаторам Игр услуги в области IT и создаст «Олимпийский канал» цифрового телевидения для пропаганды олимпийского движения среди молодых любителей спорта. Компания намеревается адаптировать этот канал для китайской аудитории. Alibaba использует свои технологии, чтобы «помочь Олимпийским играм развиваться в цифровую эпоху», заявил Ма.

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