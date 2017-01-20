Украинская Roshen закрывает фабрику в Липецке

Генеральный директор ОАО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" Олег Казаков заявил, что в связи с решением о закрытии работу потеряют 700 человек

Украинская кондитерская корпорация Roshen приняла решение остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике, говорится в заявлении компании.

В пресс-релизе организации отмечается, что такое решение принято «по экономическим и политическим причинам». «Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г.», - сказано в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

В пресс-релизе подчеркивается, что арест имущества липецкой фабрики, наложенный Следственными комитетом России в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

«Начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 г. импорта украинской продукции Roshen на территорию России, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продажи продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения» , - сказано в заявлении.

Генеральный директор ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» Олег Казаков заявил, что в связи с решением о закрытии работу потеряют 700 человек. «Все они, согласно закону, получат выходные пособия», - отметил Казаков.

Проблемы у компании Roshen начались летом 2013 г., когда Роспотребнадзор запретил ее поставки в Россию. В апреле 2015 г. на липецкой фабрике прошли обыски в связи с налоговой проверкой. Следственный комитет России (СКР) сообщал о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения 180 млн руб. путем незаконного возмещения НДС. По версии следствия, построив в 2011 г. здание липецкой фабрики, Roshen и «Металлимпресс» в 2012–2013 гг. попросили возместить 180 млн руб. налогов с потраченных на стройку более 1 млрд руб. Но стоимость работ была завышена, утверждал СК.

Став президентом Украины, в мае 2014 г. Порошенко обещал продать российские активы Roshen. Он также в 2014 г. передал свою долю в компании в независимый траст. В 2016 г. сообщалось, что покупкой заинтересовалаиь компания «Славянка» или холдинг «Объединенные кондитеры», но продажа так и не состоялась.