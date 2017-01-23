Бывшие топ-менеджеры «Башнефти» нашли работу в ГК «Новый поток»

Несколько бывших топ-менеджеров блока разведки и добычи «Башнефти» могут перейти в группу «Новый поток», которая, в частности, владеет Антипинским НПЗ в Тюмени. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники и подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к группе компаний. Представитель «Нового потока» это не комментирует. «Новый поток» (владелец – Дмитрий Мазуров) владеет 80% Антипинского НПЗ, на балансе которого находятся оренбургские месторождения. Еще 20% НПЗ у Николая Егорова – совладельца адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», сокурсника президента Владимира Путина.