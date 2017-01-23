Правительство может разрешить разрывать договоры о предоставлении мощности

Промышленные потребители могут получить право в одностороннем порядке разрывать договоры о предоставлении мощности (ДПМ) с генерирующими компаниями, пишет замминистра энергетики Вячеслав Кравченко Сообществу потребителей энергии («Ведомости» ознакомились с текстом письма от 30 декабря). До 10 февраля «Совет рынка» и участники рынка, говорится в письме, должны выработать общую позицию, чтобы штрафовать энергетиков за нарушение работы генерирующих мощностей и иметь право расторгать ДПМ.

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