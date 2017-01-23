Промышленное производство в Петербурге снова растет

Больше всего в городе выросли пищевая промышленность

Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: Рост вернулся

Индекс промышленного производства в Петербурге в 2016 г. составил 103,9%, в Ленобласти – 103,7%, следует из опубликованных Петростатом данных. В 2015 г. он составил 92,7 и 99,1% соответственно.