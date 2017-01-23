Промышленность
Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: Рост вернулся

Промышленное производство в Петербурге снова растет

Основной рост обеспечила пищевая индустрия
Больше всего в городе выросли пищевая промышленность
Больше всего в городе выросли пищевая промышленность
Е. Егоров / Ведомости

Индекс промышленного производства в Петербурге в 2016 г. составил 103,9%, в Ленобласти – 103,7%, следует из опубликованных Петростатом данных. В 2015 г. он составил 92,7 и 99,1% соответственно.

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