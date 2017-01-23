Структура Кировского завода увеличит выпуск газозаправочных станций

ООО «Кировский завод газовые технологии» (КЗГТ, входит в ОАО «Кировский завод») вложило в разработку и производство автоматических газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) 200-300 млн руб., в ближайшие два-три года планируется направить на эти цели еще 1 млрд руб., сообщил гендиректор компании Владимир Коробейников. Сейчас локализация производства станций с двумя компрессорами составляет порядка 50%, с одним - более 65%, говорит он. По словам Коробейникова, инвестиции нужны производству компрессоров, локализация которого после этого достигнет 100%. Также часть инвестиций будет направлена на разработку станций на сжиженном газе.

КЗГТ закупает компрессоры у партнеров из Европы: ASPRO, Galileo, Safe и др. При разработке собственных компрессоров будут использованы технологии одной из компаний, возможно, будет создано совместное предприятие, сообщил Коробейников, уточнив, что переговоры об СП ведутся с несколькими компаниями. КЗГТ планирует занять 20% рынка АГНКС в России, а также выйти на рынки СНГ и Латинской Америки, уточнил Коробейников.

Компания не пользовалась пока заемными средствами, кредиты понадобятся для локализации производства компрессоров, говорит Коробейников. Сейчас завод может выпускать 25-30 станций в год, после инвестиций в компрессорное производства мощность составит от 50 станций в год. Этот же показатель, по мнению Коробейникова, является точкой безубыточности производства.

У компании заключен контракты на строительство восьми АГНКС для ООО «Газпром газомоторное топливо» (ГГМТ), еще 14 станций - в ходе обсуждения, по пяти из них есть существенные договоренности, говорит Коробейников. По его словам, завод ведет переговоры с «Газпром нефтью», «Роснефтью», а также с частными компаниями. Получить комментарии потенциальных заказчиков пока не удалось.

«Газпром газомоторное топливо» планирует построить в Петербурге 25 газозаправочных станций суммарной мощностью 175 млн куб. м газа в год. В городе работают три АГНКС, определены места для 13 новых АГНКС, говорится в сообщении «Газпрома». В Петербурге работает программа по увеличению количества общественного транспорта на природном газе, в 2014-2016 гг. город закупил 92 автобуса, работающих на газомоторном топливе.

ООО «Кировский завод газовые технологии» зарегистрирована в 2013 г. Выручка за 2015 г. - 14,4 млн руб., убыток - 21,6 млн руб. В 2016 г. завод локализовал производство заправочных колонок, блоков аккумуляторов газа, блоков входных кранов.