«Газпром» хочет заморозить дивиденды

Концерн также рассчитывает заработать на продаже активов и увеличить заимствования в 2018 году

« Газпром» планирует заморозить дивиденды до конца 2019 г., а в 2018 г. - увеличить объем заимствований до 705 млрд руб. против 288 млрд руб. в этом году передает Bloomberg, ссылаясь на план, утвержденный советом директоров в декабре.

По итогам 2015 г. «Газпром» потратил на дивиденды 186,8 млрд руб. (почти 24% чистой прибыли по МСФО), выплаты составили 7,89 руб. на акцию. Тогда компания получила исключения из общих требований к госкомпаниям направлять на дивиденды 50% от прибыли российским или международным стандартам, в зависимости от того, где она выше.

В этом году «Газпром» снова может избежать выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО (требование к госкомпаниям) и ограничиться 25%, полагает аналитик «Атона» Александр Корнилов.

В 2017 г. «Газпрому» предстоят крупные стройки. Только на проекты «Сила Сибири», «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» концерн может потратить 4,6 млрд евро.

«Газпром» рассчитывает получить 350 млрд руб. (около $6 млрд) от реализации активов в 2017 г., передал Bloomberg со ссылкой на трехлетний бюджет компании.

«Газпром» может продать долю в немецкой сети газопроводов Gascade, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их словам, высшее руководство «Газпрома» уже приняло принципиальное решение о продаже. Сделку предписано провести в 2017 г. Газотранспортная сеть Gascade включает 2400 км линейной части газопроводов и девять компрессорных станций. Объем транспортировки - порядка 40 млрд куб. м.

Поставки газа в Европу, в прошлом году выросшие до исторического максимума, могут снизиться до уровня, близкого к предыдущим годам, пишет Bloomberg. В 2016 г. «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье более 179 млрд куб. м газа.

Если цены на нефть, которые влияют на стоимость экспортируемого газа, останутся на текущем уровне, «Газпрому» потребуется дополнительные средства «для обеспечения ликвидности и выполнения обязательств», сообщает Bloomberg.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.