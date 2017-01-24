Склады для запчастей за рубежом может оплатить бюджет

Государство в 2018 г. готово помочь предприятиям автопрома, авиапрома, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения создать за рубежом склады и сервисные центры, чтобы поддержать экспорт. Об этом «Ведомостям» через представителя рассказал управляющий директор по нефинансовой поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) Константин Евстюхин. Эта мера предусмотрена проектом госпрограммы «Международная кооперация и экспорт в промышленности». Первой – уже в 2017 г. – может быть запущена программа для воздушных судов, говорит представитель Минэкономразвития.

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