Платить высокие дивиденды «Газпрому» мешают стройки

«Газпром» – становой хребет российской экономики», – говорил летом на годовом собрании акционеров председатель правления компании Алексей Миллер. За 2015 г. концерн обеспечил крупнейшие выплаты дивидендов как по абсолютным значениям, так и по поступлениям в бюджет. Теперь «Газпром» может оставить дивидендные выплаты на уровне 2016 г. до 2019 г., передал Bloomberg со ссылкой на план, утвержденный советом директоров в декабре. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

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