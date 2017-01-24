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Платить высокие дивиденды «Газпрому» мешают стройки

Концерн стремится экономить из-за низких цен на сырье и масштабной программы капвложений
«Газпром» хочет заморозить дивиденды, продать активы и увеличить заимствования
«Газпром» хочет заморозить дивиденды, продать активы и увеличить заимствования
Е. Разумный / Ведомости

«Газпром» – становой хребет российской экономики», – говорил летом на годовом собрании акционеров председатель правления компании Алексей Миллер. За 2015 г. концерн обеспечил крупнейшие выплаты дивидендов как по абсолютным значениям, так и по поступлениям в бюджет. Теперь «Газпром» может оставить дивидендные выплаты на уровне 2016 г. до 2019 г., передал Bloomberg со ссылкой на план, утвержденный советом директоров в декабре. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

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