«Роснефть» вложит 1 трлн руб.

Инвестиции «Роснефти» в 2016 г. составили 750 млрд руб., сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным (цитата по kremlin.ru). «В основном они были направлены на увеличение эксплуатационного бурения в Западной Сибири и по новым проектам. И, таким образом, основными факторами роста добычи стали Сузунское месторождение, Восточно-Мессояхское месторождение, которое мы реализовали вместе с «Газпром нефтью», и рост в «Юганскнефтегазе», – пояснил он. По итогам 2015 г. капвложения компании составили 595 млрд руб., следует из ее документов.

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