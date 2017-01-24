«Газпром» заключил новый договор со «Стройтранснефтегазом» Геннадия Тимченко

Береговые объекты терминала по приему СПГ «Газпрома» в Калининградской области будет строить «Стройтранснефтегаз» (СТНГ)

Компания построит терминал по приему СПГ в Калининградской области на 21 млрд рублей

Береговые объекты терминала по приему СПГ «Газпрома» в Калининградской области будет строить «Стройтранснефтегаз» (СТНГ), следует из материалов закупок госхолдинга. Подряд заключен на сумму 21,264 млрд руб. СТНГ построит терминал, включая портовый флот и навигационное обеспечение, сухопутный газопровод с сооружениями, входящими в инфраструктуру линейного объекта, морской газопровод.