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«Газпром» заключил новый договор со «Стройтранснефтегазом» Геннадия Тимченко

Компания построит терминал по приему СПГ в Калининградской области на 21 млрд рублей
Береговые объекты терминала по приему СПГ «Газпрома» в Калининградской области будет строить «Стройтранснефтегаз» (СТНГ)
Береговые объекты терминала по приему СПГ «Газпрома» в Калининградской области будет строить «Стройтранснефтегаз» (СТНГ)
М. Стулов / Ведомости

Береговые объекты терминала по приему СПГ «Газпрома» в Калининградской области будет строить «Стройтранснефтегаз» (СТНГ), следует из материалов закупок госхолдинга. Подряд заключен на сумму 21,264 млрд руб. СТНГ построит терминал, включая портовый флот и навигационное обеспечение, сухопутный газопровод с сооружениями, входящими в инфраструктуру линейного объекта, морской газопровод.

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