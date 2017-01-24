Промышленность
Статья опубликована в № 4247 от 24.01.2017 под заголовком: Газ к чемпионату

Структура Кировского завода вложит 1 млрд рублей в новое производство

Рынок газозаправочных станций динамично растет из-за подготовки к ЧМ-2018
ООО «Кировский завод газовые технологии» (КЗГТ, входит в ОАО «Кировский завод») вложило в разработку и производство автоматических газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) 200–300 млн руб.
ООО «Кировский завод газовые технологии» (КЗГТ, входит в ОАО «Кировский завод») вложило в разработку и производство автоматических газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) 200–300 млн руб.
Е. Кузьмина / Ведомости

ООО «Кировский завод газовые технологии» (КЗГТ, входит в ОАО «Кировский завод») вложило в разработку и производство автоматических газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) 200–300 млн руб., в ближайшие два-три года планируется направить на эти цели еще 1 млрд руб., сообщил гендиректор компании Владимир Коробейников. Сейчас локализация производства станций с двумя компрессорами составляет порядка 50%, с одним – более 65%, говорит он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике