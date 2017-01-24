Структура Кировского завода вложит 1 млрд рублей в новое производство

ООО «Кировский завод газовые технологии» (КЗГТ, входит в ОАО «Кировский завод») вложило в разработку и производство автоматических газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) 200–300 млн руб., в ближайшие два-три года планируется направить на эти цели еще 1 млрд руб., сообщил гендиректор компании Владимир Коробейников. Сейчас локализация производства станций с двумя компрессорами составляет порядка 50%, с одним – более 65%, говорит он.

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