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Путин может в четверг встретиться с участниками приватизации «Роснефти»

О встрече президента ранее попросил Игорь Сечин
Путин может в четверг встретиться с участниками приватизации «Роснефти»
Путин может в четверг встретиться с участниками приватизации «Роснефти»
AP

В четверг в Кремле может состояться встреча президента России Владимира Путина с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным и участниками приватизации компании – представителями итальянского банка «Интеза» (Intesa Sanpaolo), Катарского инвестиционного фонда (Qatar Investment Autority) и компании «Гленкор» (Glencore). Об этом «Ведомостям» сообщил сотрудник «Роснефти» и бывший чиновник администрации президента.

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