Путин может в четверг встретиться с участниками приватизации «Роснефти»

В четверг в Кремле может состояться встреча президента России Владимира Путина с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным и участниками приватизации компании – представителями итальянского банка «Интеза» (Intesa Sanpaolo), Катарского инвестиционного фонда (Qatar Investment Autority) и компании «Гленкор» (Glencore). Об этом «Ведомостям» сообщил сотрудник «Роснефти» и бывший чиновник администрации президента.