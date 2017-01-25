Сетевым компаниям доплатят за «последнюю милю»

Договоры «последней мили» появились в середине 2000-х гг. после создания ФСК, которая стала управлять магистральными электросетями
Е. Егоров / Ведомости
Минэнерго занялось поисками путей компенсации сетевым компаниям выпадающих доходов из-за отмены «последней мили». Уведомление об этом опубликовано на портале regulation.gov. Минэнерго в конце 2016 г. направило предложения в правительство и теперь ждет решения, какие будут приняты, сказал представитель Минэнерго. Что это за предложения, он говорить отказался.