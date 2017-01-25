Сетевым компаниям доплатят за «последнюю милю»

Минэнерго занялось поисками путей компенсации сетевым компаниям выпадающих доходов из-за отмены «последней мили». Уведомление об этом опубликовано на портале regulation.gov. Минэнерго в конце 2016 г. направило предложения в правительство и теперь ждет решения, какие будут приняты, сказал представитель Минэнерго. Что это за предложения, он говорить отказался.

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