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Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Сети ждут компенсаций

Сетевым компаниям доплатят за «последнюю милю»

Минэнерго ищет способ компенсировать сетевым компаниям выпадающие доходы из-за отмены «последней мили»
Договоры «последней мили» появились в середине 2000-х гг. после создания ФСК, которая стала управлять магистральными электросетями
Договоры «последней мили» появились в середине 2000-х гг. после создания ФСК, которая стала управлять магистральными электросетями
Е. Егоров / Ведомости

Минэнерго занялось поисками путей компенсации сетевым компаниям выпадающих доходов из-за отмены «последней мили». Уведомление об этом опубликовано на портале regulation.gov. Минэнерго в конце 2016 г. направило предложения в правительство и теперь ждет решения, какие будут приняты, сказал представитель Минэнерго. Что это за предложения, он говорить отказался.

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