«Совкомфлот» за год подорожал на четверть

Правительство уже не первый год пытается продать пакет «Совкомфлота»
М. Стулов / Ведомости
Правительство рассчитывает продать 25% минус 1 акция «Совкомфлота» уже весной и заработать на этом около 30 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Моисеев. «Весна – традиционное окно для размещения акций. Мы бы хотели не затягивать и им воспользоваться», – сказал он. Получить комментарии представителей Минфина и Росимущества не удалось. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что его ведомство сейчас изучает отчет агента приватизации – «ВТБ капитала». Представитель ВТБ от комментариев отказался.