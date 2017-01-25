Транспорт
Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: «Совкомфлот» идет на биржу

«Совкомфлот» за год подорожал на четверть

В сравнении с 2016 годом правительство хочет получить от продажи 25% акций судоходной компании около 30 млрд рублей
Правительство уже не первый год пытается продать пакет «Совкомфлота»
Правительство уже не первый год пытается продать пакет «Совкомфлота»
М. Стулов / Ведомости

Правительство рассчитывает продать 25% минус 1 акция «Совкомфлота» уже весной и заработать на этом около 30 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Моисеев. «Весна – традиционное окно для размещения акций. Мы бы хотели не затягивать и им воспользоваться», – сказал он. Получить комментарии представителей Минфина и Росимущества не удалось. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что его ведомство сейчас изучает отчет агента приватизации – «ВТБ капитала». Представитель ВТБ от комментариев отказался.

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