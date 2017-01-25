«Совкомфлот» за год подорожал на четверть

Правительство рассчитывает продать 25% минус 1 акция «Совкомфлота» уже весной и заработать на этом около 30 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Моисеев. «Весна – традиционное окно для размещения акций. Мы бы хотели не затягивать и им воспользоваться», – сказал он. Получить комментарии представителей Минфина и Росимущества не удалось. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что его ведомство сейчас изучает отчет агента приватизации – «ВТБ капитала». Представитель ВТБ от комментариев отказался.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров