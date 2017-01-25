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Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Долг со скидкой 99,9%

«Фаэтон» – сеть номер 1» продала дебиторскую задолженность со скидкой 99,9%

Она досталась компании, которая претендовала на другие активы «Фаэтона»
«Фаэтон» уже пытался продать дебиторскую задолженность в марте 2016 г., тогда начальная цена составляла 766 млн руб., но за три месяца не было подано ни одной заявки
«Фаэтон» уже пытался продать дебиторскую задолженность в марте 2016 г., тогда начальная цена составляла 766 млн руб., но за три месяца не было подано ни одной заявки
Е. Кузьмина / Ведомости

ООО «Фаэтон» – сеть номер 1» (входит в ХК «Фаэтон», которая управляла заправками в СЗФО) продало дебиторскую задолженность 700 контрагентов на общую сумму 2,7 млрд руб. за 2,33 млн руб., следует из протокола торгов. Покупателем стало ООО «Северный дом», которое на открытых торгах в форме запроса предложений опередило конкурентов – ООО «Правовая компания «Советникъ» (предложило 2,27 млн руб.) и НП по защите интересов участников рынка электроэнергии «ЭРЭМ» (511 000 руб.). Максимальная стоимость лота составляла 24,7 млн руб., прием заявок начался 12 октября, каждую неделю цена снижалась на 7%. «Фаэтон» уже пытался продать дебиторскую задолженность в марте 2016 г., тогда начальная цена составляла 766 млн руб., но за три месяца не было подано ни одной заявки.

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