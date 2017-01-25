«Фаэтон» – сеть номер 1» продала дебиторскую задолженность со скидкой 99,9%

«Фаэтон» уже пытался продать дебиторскую задолженность в марте 2016 г., тогда начальная цена составляла 766 млн руб., но за три месяца не было подано ни одной заявки

ООО «Фаэтон» – сеть номер 1» (входит в ХК «Фаэтон», которая управляла заправками в СЗФО) продало дебиторскую задолженность 700 контрагентов на общую сумму 2,7 млрд руб. за 2,33 млн руб., следует из протокола торгов. Покупателем стало ООО «Северный дом», которое на открытых торгах в форме запроса предложений опередило конкурентов – ООО «Правовая компания «Советникъ» (предложило 2,27 млн руб.) и НП по защите интересов участников рынка электроэнергии «ЭРЭМ» (511 000 руб.). Максимальная стоимость лота составляла 24,7 млн руб., прием заявок начался 12 октября, каждую неделю цена снижалась на 7%. «Фаэтон» уже пытался продать дебиторскую задолженность в марте 2016 г., тогда начальная цена составляла 766 млн руб., но за три месяца не было подано ни одной заявки.