ОСК хочет разработать баржи для перевозки автомобилей по рекам

ОСК хотят разработать суда для перевозки автомобилей по рекам
Виталий Аньков / РИА Новости
«Нам в голову пришла такая история: почему бы не придумать речное Ро-ро (перевозка грузов на колесной базе. – «Ведомости») для того, чтобы возить автомобили по реке из точки А в точку Б», – приводит ТАСС слова президента Объединенной судостроительной корпорация (ОСК) Алексея Рахманова. ОСК уже начала расчеты проекта. «Считали для отдельных участков реки Камы, т. е. там, где есть достаточно активный грузооборот, ведь на самом деле самым правильным было бы решение – взаимодействие двух кластеров, т. е. возить готовые автомобили из Питера на Волгу было бы очень удобно», – сказал Рахманов. По его мнению, проекту поможет система взимания платы за проезд по федеральным трассам «Платон» и использования тахографов, контролирующих режим работы водителей.