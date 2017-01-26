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Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: «Новатэк» нажимает на газ

«Новатэк» верит в резкий рост добычи газа в России

К 2035 году производство природного газа может увеличиться на 30%, а сжиженного природного газа – в 6–8 раз
К 2035 г. Россия может увеличить добычу природного газа почти на 30%, а производство сжиженного природного газа – в 6–8 раз, уверен «Новатэк»
К 2035 г. Россия может увеличить добычу природного газа почти на 30%, а производство сжиженного природного газа – в 6–8 раз, уверен «Новатэк»
Е. Егоров / Ведомости

«Новатэк» предлагает сделать целевым уровнем добычи природного газа в энергостратегии до 2035 г. 900 млрд куб. м, следует из письма предправления компании Леонида Михельсона премьеру Дмитрию Медведеву. Сейчас в проекте стратегии предусмотрено, что в оптимистичном сценарии добыча природного и попутного газа должна вырасти к 2035 г. до 875 млрд куб. м и до 757 млрд – в консервативном.

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