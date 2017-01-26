Розничная торговля в Петербурге за год сократила оборот на 1,5%

По итогам 2016 г. оборот розничной торговли составил 1,2 трлн руб., что на 1,5% меньше по сравнению с 2015 г., сообщил вчера городской комитет по экономической политике и стратегическому планированию со ссылкой на Петростат. Оборот розничной торговли в декабре 2016 г. составил 125,9 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,7% меньше, чем годом раньше. В целом по России оборот розничной торговли за 2016 г., по данным Росстата, сократился на 5,2% в сопоставимых ценах – до 28,137 трлн руб., в декабре – на 5,9% до 2,899 трлн руб. В 2015 г. сокращение российского оборота составило 10%, в Петербурге – 12,2%.

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