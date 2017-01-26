«Детский мир» оценил себя в 63–78 млрд рублей

Ценовой диапазон акций «Детского мира» в ходе первичного публичного размещения компании (IPO) составил 85–105 руб. за акцию, говорится в сообщении ритейлера. Таким образом, весь бизнес крупнейшей российской сети магазинов детских товаров оценен в 62,8–77,6 млрд руб., а продавцы акций «Детского мира» могут получить в результате сделки 21,1–26 млрд руб.

Ранее аналитики одного из организаторов, Credit Suisse, оценили «Детский мир» в 50–108 млрд руб. Другой инвестбанк – «Сбербанк CIB» оценивал в обзоре для инвесторов стоимость ритейлера в 98–118 млрд руб. В своей оценке «Сбербанк CIB» не учитывал какие-либо политические риски, подчеркивается в отчете. Год назад Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) приобрел 23,1% «Детского мира» за 9,75 млрд руб., всю компанию тогда оценили в 42,2 млрд руб.

«Ожидается, что в результате предложения акции в свободном обращении (free-float) составят приблизительно 33,55% (при условии, что опцион на дополнительные акции будет полностью использован)», – сообщил «Детский мир».

В ходе IPO будут продаваться только акции существующих акционеров. Крупнейшие из них – АФК «Система» Владимира Евтушенкова (72,57%) и РКИФ. О намерении провести IPO «Детский мир» объявил 10 дней назад. Организаторы размещения – Credit Suisse, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, букраннеры – «Сбербанк CIB» и UBS Investment Bank. Сделку планируется закрыть в феврале 2017 г., говорил представитель «Системы». «Ни один из акционеров не выйдет из капитала компании полностью, и все будут иметь определенную долю после закрытия сделки», – говорится в сообщении «Детского мира». АФК «Система» сохранит контрольный пакет акций в капитале компании.

«Детский мир» решил провести IPO сразу после того, как в 2016 г. зафиксировал лучшую в своей истории выручку, следует из сообщения ритейлера.

«В дополнение к этому мы приняли дивидендную политику, которая предусматривает направление не менее 50% чистой прибыли за год на выплаты акционерам. Благодаря всему этому «Детский мир» представляет собой уникальное по своей привлекательности для инвестиций предложение на рынке», – заявил гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов (его слова приводятся в сообщении сети).