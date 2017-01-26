На пензенской ТЭЦ «Т плюс» произошел сильный взрыв

В четверг 26 января на принадлежащей «Т плюс» Пензенской ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси и обрушение кровли, есть пострадавшие, сообщило управление МЧС по Пензенской области. На месте работают спасатели, есть один пострадавший, говорится в пресс-релизе.

В связи с обрушением отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт), последствий для потребителей не было, сообщило Минэнерго. При обрушении кровли один человек погиб, информация о повреждении оборудования станции уточняется, говорится в сообщении.

«Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы управления МЧС Анну Шупилову пишет, что теплоснабжение Пензы не нарушено. Сейчас температура воздуха в городе минус 18 градусов.

По словам источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, обрушилась кровля над турбиной №5 на площади 600 кв. м. «На объекте проводилась сварка, предварительно, с нарушениями техники безопасности и соответствующей технологии, что могло спровоцировать детонацию», - сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора региона. Обрушению кровли предшествовал хлопок баллона в одном из цехов, сообщили в региональном МЧС.

На Пензенской ТЭЦ-1 в 13.50 произошло обрушение кровли в котлотурбинном цехе, на месте нештатной ситуации работают аварийные и технические службы, сообщил «Ведомостям» представитель «Т плюс». На станции достаточно резервного оборудования для несения тепловой и электрической нагрузки, угроз для потребителей нет, заверил он. Отпуск теплоэнергии потребителям производится в строгом соответствии с утвержденными температурными и гидравлическими графиками, отметил представитель компании.

Пензенская ТЭЦ-1 вместе с ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и котельной «Арбеково» входит в Пензенский филиал «Т плюс». Установленная мощность филиала – 405 МВт и 2135,5 Гкал/ч. На сайте компании говорится, что ТЭЦ-1 в Пензе дала первую электроэнергию в 1943 г. СМИ сообщили, что обрушившийся корпус построен в 1948 году.