Сухой Лог будет финансировать «Полюс»

«Ростех» заработает на этой сделке $141 млн уже в течение пяти лет, продав партнеру 23,9% долей «СЛ золота», которое выиграло аукцион на месторождение

Сухой Лог, одно из крупнейших месторождений золота, расположенное в Иркутской области, обрел владельца. Аукцион на право его разработки выиграло СП «Полюса» и «Ростеха» – «СЛ золото», объявил в четверг министр природных ресурсов Сергей Донской. Месторождение досталось «СЛ золоту» без боя. Второй претендент – «Золото Бадайбо» – не сделал на торгах ни одного шага. «Компания имела четкий ценовой ориентир для участия в аукционе», – объяснил позже представитель одного из ее акционеров – ВТБ.