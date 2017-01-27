Промышленность
Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Золотой аукцион

Сухой Лог будет финансировать «Полюс»

«Ростех» заработает на этой сделке $141 млн уже в течение пяти лет, продав партнеру 23,9% долей «СЛ золота», которое выиграло аукцион на месторождение
  • Александра Терентьева,
  • Виталий Петлевой
  • / Ведомости
«Полюс» и «Ростех» выиграли главное месторождение золота в Евразии
«Полюс» и «Ростех» выиграли главное месторождение золота в Евразии
Michael Buholzer / REUTERS

Сухой Лог, одно из крупнейших месторождений золота, расположенное в Иркутской области, обрел владельца. Аукцион на право его разработки выиграло СП «Полюса» и «Ростеха» – «СЛ золото», объявил в четверг министр природных ресурсов Сергей Донской. Месторождение досталось «СЛ золоту» без боя. Второй претендент – «Золото Бадайбо» – не сделал на торгах ни одного шага. «Компания имела четкий ценовой ориентир для участия в аукционе», – объяснил позже представитель одного из ее акционеров – ВТБ.

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