Сложные системы кондиционирования зданий экономят деньги их владельцев

Неправильное обслуживание и редкая очистка приводят к тому, что гостиничные кондиционеры определяют температуру воздуха с отклонениями от 12 до 20%

Постоялец отеля может напрасно нажимать на кнопки пульта управления кондиционером: температура воздуха в номере остается слишком высокой или слишком низкой. Еще кондиционер может отключиться среди ночи и проснувшемуся от жары гостю придется попотеть, чтобы запустить его вновь. С такими трудностями сталкиваются постояльцы современных отелей.