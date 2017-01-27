«Транснефть» судится со Сбербанком из-за опционов

В 2014 году компания потеряла на сделках с производными инструментами более 75 млрд рублей

11 января «Транснефть» подала иск к Сбербанку «о признании сделки недействительной», следует из базы судебных дел. 18 января он был принят к производству. Суть претензий не раскрывается.

«Транснефть» требует признать недействительной убыточную для нее сделку с производными инструментами, заключенную перед валютным кризисом 2014 г., сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это подтвердил источник «Ведомостей», близкий к компании.

В течение 2014 г. «с целью уменьшения неблагоприятных последствий, связанных с возможным обесценением доллара, группа заключила сделки опцион-пут и опцион-колл на сумму $2,727 млрд с датами исполнения в августе – декабре 2014 г.», – указывала «Транснефть» в отчетности. Сделки хеджирования заключались для минимизации валютных рисков, возникающих по причине наличия валютного долга (китайский кредит на $10 млрд до 2029 г. и выпуск еврооблигаций на $1,05 млрд с погашением в 2018 г.), а также временно свободных денежных средств, номинированных в иностранной валюте, пояснял представитель «Транснефти».

В итоге чистый убыток от операций с производными финансовыми инструментами «Транснефти» за 2014 г. составил 75,289 млрд руб.

«Факт подачи иска подтверждаем. Остальное – без комментариев», - сказал «Ведомостям» через представителя первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.

Представитель «Транснефти» это пока не комментирует.