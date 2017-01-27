Спортивный бизнес

Футбольные клубы потратили рекордную сумму на трансферы в 2016 году

Китай привлек внимание, но пока отстает от ведущих европейских стран
Российские клубы занимают восьмое место по расходам на покупку игроков, они потратили на трансферы $114,1 млн - на 383% больше, чем в 2015 г.
Российские клубы занимают восьмое место по расходам на покупку игроков, они потратили на трансферы $114,1 млн - на 383% больше, чем в 2015 г.
Pavel Golovkin / AP

Футбольные клубы по всему миру потратили на покупку игроков рекордные $4,79 млрд в 2016 г., по данным Transfer Matching System (TMS), подразделения Международной федерации футбола (FIFA). Это на 14,3% больше, чем годом ранее. Отчасти такой рост объясняется резким всплеском затрат в Китае, который вышел на пятое место по расходам на трансферы благодаря переходу многих известных игроков в местные клубы.

Общее число международных трансферов в 2016 г. тоже оказалось рекордным. Оно составило 14 591, впервые превысив отметку в 14 000. «Это четкий сигнал того, что футбол становится более глобальным, чем когда-либо», - отметила и.о. генерального менеджера TMS Кимберли Моррис.

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Комментарии  ()
$plit
20:35 27.01.2017
Исправьте - млн, а не млрд евро за Халка
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