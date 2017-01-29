«Рост банк» наполняется нефтью и газом

«Рост банк» Микаила Шишханова может приобрести 62,27% голосующих акций ЗАО «Уралнефтегазпром». ФАС удовлетворила соответствующее ходатайство банка, следует из сообщения службы. По данным «СПАРК-Интерфакса», 62,27% «Уралнефтегазпрома» принадлежит ЗАО «Стройтрансгаз», а 37,73% - «Газпром добыче Оренбург».

Представитель «Рост банка» от комментариев отказался. Представитель STG Group (владеет «Стройтрансгазом») на вопросы не ответил. У кого в действительности «Рост банк» приобретает пакет, неясно. В СМИ неоднократно появлялись сообщения о сделках с акциями «Уралнефтегазпрома», но в базе данных «СПАРК-Интерфакса» эти изменения никак не отражались, списков аффилированных лиц и историю их изменений «Уралнефтегазпром» не публикует. Но, похоже, «Рост банк» может приобрести долю у родственного Бинбанка.

«Уралнефтегазпром» создан в 1995 г. «Стройтрансгазом» (прежнее название, тогда - главный подрядчик «Газзпрома») и «Оренбург Газпромом» (тогдашнее название «Газпром добычи Оренбург»). «Уралнефтегазпром» осваивает нефтяные и газоконденсатные месторождения – Копанское, Бердянское, Чкаловское, Теректинское и владеет четырьмя лицензионными участками в Оренбургской области, суммарный остаточный извлекаемый запас газа - 20,5 млрд куб. м, а жидких углеводородов - 6,7 млн т, следует из данных на сайте компании. В 2016 г., по данным ЦДУ ТЭК, на которые ссылается «Интерфакс», «Уралнефтегазпром» добыл 74 604 т нефти. Такую компанию целиком можно оценить в $60-90 млн, считает аналитик «Атона» Александр Корнилов.

В 2012 г. 62% «Уралнефтегазпрома» выкупили бывший топ-менеджер АФК «Система» Евгений Новицкий и бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев за $75 млн, писал «Коммерсантъ». По данным издания, «дочка» «Газпрома» тоже предлагала инвесторам выкупить ее долю. В ноябре 2014 г., по данным «Интерфакса», 62,27% «Уралнефтегазпрома» купила нефтяная компания «Петрарко» Хорошавцева за 8 млрд руб. Фктически компанию контролировали Хорошавцев и Новицкий, рассказывали «Ведомостям» их знакомые в 2015 г. «Петрарко» создавалась как техническая компания с минимальным уставным капиталом и для передачи ее НПФ ее надо было «наполнить» активами, объяснял «Ведомостям» Олег Мезенцев, тогда гендиректор УК «Паллада эссет менеджмент», управлявшей активами НПФ группы Новицкого. Именно поэтому допэмиссия «Петрарко» была оплачена в том числе долей в «Уралнефтегазпроме».

Группа Бинбанка приобрела 100% владельца «Петрарко» - UNGP Holding у третьей стороны, следует из отчета банка по МСФО за первое полугодие 2015 г. «Петрарко» - технологический партнер «Газпрома» по переработке и транспортировке углеводородов, сказано в отчете. Договор на приобретение акций содержал ряд условий, ограничивающих возможность группы осуществлять корпоративное управление приобретенным объектом инвестиций в течение года с даты покупки. В отчетности Бинбанка на конец первого полугодия 2016 г. UNGP Holding по-прежнему числится как актив для продажи.

В августе 2016 г. «Петрарко» заложила долю в «Уралнефтегазпроме» в «Рост банк», следует из документов «Петрарко». По документам «Рост банка», «Петрарко» стала его аффилированным лицом 7 июля 2015 г., а «Уралнефтегазпром» - 23 декабря 2016 г.

Представитель Бинбанка отказался от комментариев, «Газпрома» - не ответил на запрос. Получить комментарий Евгения Новицкого не удалось. Возможно, вскоре «Уралнефтегазпром» может быть консолидирован с нефтяными активами семьи Гуцериевых, допускает Корнилов. В Оренбургской области работает нефтяная компания Гуцериева «Фортеинвест» с добычей 500 т нефти, она также владеет Орским НПЗ мощностью 6 млн т.

Представитель «Рост банка» от комментариев отказался.