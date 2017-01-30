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Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: Ливан позвал на шельф

Российские нефтяники могут побороться за ливанский шельф

Правительство страны 23 февраля проведет тендер на разработку пяти нефтяных блоков
Ливанский шельф, по предварительным оценкам, содержит до 220 млн т нефти
Ливанский шельф, по предварительным оценкам, содержит до 220 млн т нефти
PATRICK BAZ / AFP

Ливан планирует 23 февраля выставить на тендер пять нефтяных блоков на шельфе, сообщил министр энергетики и водных ресурсов страны Сезар Аби Халиль (его слова приведены на официальном сайте ведомства). Ливан несколько раз переносил эти тендеры из-за задержек с публикацией постановлений о координатах блоков, периоде разработки месторождений и модели соглашений о разделе продукции. Постановления были приняты в январе. По словам министра, доходы государства будут оценены после проведения торгов, но сколько компаний готовы участвовать в тендере – пока не ясно.

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