Российские нефтяники могут побороться за ливанский шельф

Ливан планирует 23 февраля выставить на тендер пять нефтяных блоков на шельфе, сообщил министр энергетики и водных ресурсов страны Сезар Аби Халиль (его слова приведены на официальном сайте ведомства). Ливан несколько раз переносил эти тендеры из-за задержек с публикацией постановлений о координатах блоков, периоде разработки месторождений и модели соглашений о разделе продукции. Постановления были приняты в январе. По словам министра, доходы государства будут оценены после проведения торгов, но сколько компаний готовы участвовать в тендере – пока не ясно.

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