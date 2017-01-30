Российские нефтяники могут побороться за ливанский шельф

Ливанский шельф, по предварительным оценкам, содержит до 220 млн т нефти
PATRICK BAZ / AFP
Ливан планирует 23 февраля выставить на тендер пять нефтяных блоков на шельфе, сообщил министр энергетики и водных ресурсов страны Сезар Аби Халиль (его слова приведены на официальном сайте ведомства). Ливан несколько раз переносил эти тендеры из-за задержек с публикацией постановлений о координатах блоков, периоде разработки месторождений и модели соглашений о разделе продукции. Постановления были приняты в январе. По словам министра, доходы государства будут оценены после проведения торгов, но сколько компаний готовы участвовать в тендере – пока не ясно.