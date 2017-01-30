Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: У S&P Capital «Все готово»

Агрохолдинг «Дороничи» вместе с S&P Capital откроют магазины «Все готово»

Основное предложение сети – готовая кулинария
Как рассказывал осенью Занчурин, магазины будут совмещать продажу готовой кулинарии, еды в фабричной упаковке и товаров повседневного спроса
Как рассказывал осенью Занчурин, магазины будут совмещать продажу готовой кулинарии, еды в фабричной упаковке и товаров повседневного спроса
А. Махонин / Ведомости

Партнеры фонда S&P Capital вместе с известным российским агрохолдингом открыли в январе в Москве первый магазин розничной сети «Все готово». Об этом на своей странице в Facebook рассказал партнер S&P Capital Алексей Дмитриев, упомянув в том числе основателя фонда Сергея Румянцева (см. врез). Ранее, в сентябре 2016 г., директор по развитию и совладелец кировского агрохолдинга «Дороничи» Альберт Занчурин в интервью радио «Эхо Москвы в Кирове» рассказывал, что его компания ведет переговоры по вхождению предприятия агрохолдинга Food Zavod в проект московской розничной сети «магазинов у дома» «Все готово». Имени партнера он тогда не назвал.

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