Агрохолдинг «Дороничи» вместе с S&P Capital откроют магазины «Все готово»

Как рассказывал осенью Занчурин, магазины будут совмещать продажу готовой кулинарии, еды в фабричной упаковке и товаров повседневного спроса
А. Махонин / Ведомости
Партнеры фонда S&P Capital вместе с известным российским агрохолдингом открыли в январе в Москве первый магазин розничной сети «Все готово». Об этом на своей странице в Facebook рассказал партнер S&P Capital Алексей Дмитриев, упомянув в том числе основателя фонда Сергея Румянцева (см. врез). Ранее, в сентябре 2016 г., директор по развитию и совладелец кировского агрохолдинга «Дороничи» Альберт Занчурин в интервью радио «Эхо Москвы в Кирове» рассказывал, что его компания ведет переговоры по вхождению предприятия агрохолдинга Food Zavod в проект московской розничной сети «магазинов у дома» «Все готово». Имени партнера он тогда не назвал.